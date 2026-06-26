Cabo Verde faz história, se classifica para a 2ª Fase e enfrenta a Argentina

Cabo Verde fez história em sua 1ª participação em Copas do Mundo. A carismática seleção africana garantiu classificação para a 2ª Fase, ao empatar em 0x0 com a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos.

A equipe do goleiro Vozinha se classificou na 2ª colocação do Grupo H com 3 pontos. A seleção caboverdeana empatou as 3 partidas - contra as campeãs Espanha e Uruguai - e nesta sexta-feira com os sauditas, que terminaram em 4º com apenas dois pontos, eliminados.

Na 2ª Fase, a primeira de mata-mata, enfrentará a Argentina, 1ª colocada do Grupo J, no dia 3, em Miami, às 19 horas.