Cabo Verde faz história, se classifica para a 2ª Fase e enfrenta a Argentina

Seleção africana empatou em 0x0 com a Arábia Saudita e avançou de fase em sua 1ª Copa do Mundo

Escrito por Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 23:32 (Atualizado às 23:36)
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Legenda: Cabo Verde empatou na 3ª rodada com a Arábia Saudita e se classificou para a 2ª Fase da Copa do Mundo
Foto: DIVULGAÇÃO / FIFA
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Cabo Verde fez história em sua 1ª participação em Copas do Mundo. A carismática seleção africana garantiu classificação para a 2ª Fase, ao empatar em 0x0 com a Arábia Saudita, em Houston, nos Estados Unidos.

A equipe do goleiro Vozinha se classificou na 2ª colocação do Grupo H com 3 pontos. A seleção caboverdeana empatou as 3 partidas - contra as campeãs Espanha e Uruguai - e nesta sexta-feira com os sauditas, que terminaram em 4º com apenas dois pontos, eliminados.

Na 2ª Fase, a primeira de mata-mata, enfrentará a Argentina, 1ª colocada do Grupo J, no dia 3, em Miami, às 19 horas.

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