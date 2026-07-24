Bahia x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Corinthians entra em campo neste domingo (26) para enfrentar o Bahia em mais uma rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam na 20ª rodada da competição. A partida será na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília).
Sexto colocado na tabela, o Bahia tem 30 pontos e vem de uma vitória e um empate. O grupo comandado por Rogério Ceni é seguido de perto pelo Timão, que tem três pontos a menos e está uma posição abaixo.
ONDE ASSISTIR
Globo, Premiere e GETV
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme (Juba ou Borduchi); Acevedo, Erick (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José (Alejo Véliz) e Ademir.
Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Yuri Alberto.
FICHA TÉCNICA
- Bahia x Corinthians
- Data e hora: 26/07, 16h (de Brasília)
- Local: Arena Fonte Nova (BA)