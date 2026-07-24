Bahia x Corinthians: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equipes se enfrentam na Arena Fonte Nova

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
24 de Julho de 2026 - 20:51
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Legenda: Bahia enfrenta o Corinthians na Fonte Nova.
Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

O Corinthians entra em campo neste domingo (26) para enfrentar o Bahia em mais uma rodada do Brasileirão. As equipes se enfrentam na 20ª rodada da competição. A partida será na Arena Fonte Nova, a partir das 16h (de Brasília). 

Sexto colocado na tabela, o Bahia tem 30 pontos e vem de uma vitória e um empate. O grupo comandado por Rogério Ceni é seguido de perto pelo Timão, que tem três pontos a menos e está uma posição abaixo. 

ONDE ASSISTIR

Globo, Premiere e GETV

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Marcos Victor e Zé Guilherme (Juba ou Borduchi); Acevedo, Erick (Éverton Ribeiro) e Rodrigo Nestor (Éverton Ribeiro); Erick Pulga, Willian José (Alejo Véliz) e Ademir.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan e André; Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon; Yuri Alberto.

FICHA TÉCNICA

  • Bahia x Corinthians
  • Data e hora: 26/07, 16h (de Brasília)
  • Local: Arena Fonte Nova (BA)
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