Áustria empata no último lance com a Argélia e ambas se classificam no Grupo J

Áustria e Argélia fizeram um jogo de muitos gols e empataram em 3x3 na noite deste sábado (27), em Kansas City, nos Estados Unidos pela 3ª rodada do Grupo J. Com o resultado, as duas seleções se classificaram, os europeus em 2º e os africanos em 3º, ambos com 4 pontos, mas separados pelos critérios de desempate. A líder do grupo foi a Argentina, com 9.

As duas equipes entraram em campo para fechar a 1ª Fase da Copa do Mundo e sabiam que o empate as garantiam. Quem perdesse estaria eliminada, com o Irã se classificando com o 8º melhor 3º colocado geral.

A Áustria abriu o placar com Arnautovic, aos 28 do 1º tempo, Belghali empatou para a Argélia aos 45 do 1º tempo, e as duas foram iguais para o intervalo.

No segundo tempo, aos 10, Sabitzer fez para os austríacos, mas a Argélia voltou a empatar com Mahrez, aos 15.

O empate classificava as duas seleções quando Mahrez fez para a Argélia aos 48, resultado que eliminava a Áustria e classificava o Irã.

Mas aos 51, Kalajdzic marcou de cabeça e igualou o placar de novo, classificando as duas seleções.

Quem pega quem

A Áustria vai encarar a Espanha, em Los Angeles, na quinta-feira (2), às 16 horas.

Já a Argélia, joga contra a Suíça, no dia 3, no Vancouver Place, às 00h