Conheça as laces, as perucas modernas que já fazem parte do visual das celebridades

Poder sem várias em uma pessoa só, mas também poder ser, principalmente, quem quiser: essa é a premissa de quem usa as laces - perucas modernas que já fazem parte do visual de celebridades como Beyoncé, Nick Minaj, Ludmilla, Iza e Camilla de Lucas. As laces são um acessório versátil, que pode ser usado por quem deseja mudar a aparência sem promover uma transformação definitiva.

As laces conferem um acabamento mais natural do que as perucas, explica o especialista em perucas e próteses especializadas, Zeck Lima. O cabelo natural pode ser preso ou trançado, e a peça é aplicada com uma cola específica ou com uma fita dupla-face sob os fios.

“Essa colagem tem durabilidade de 15 a 20 dias. É bem relativo com o dia a dia da pessoa que está usando. (...) Após perder a aderência é necessário remover e higienizar a área, lavar e hidratar a peça, remover os resíduos da fita ou da prótese. Essa remoção é feita com xampu e também com um removedor apropriado. Em seguida pode repetir o mesmo processo (de colagem), usando a mesma peça”, explica Zeck.

As laces podem ser produzidas com cabelos naturais ou com fios sintéticos. No primeiro caso, os modelos são mais caros. No estúdio de Zeck, as peças podem custar até R$ 6 mil, variando de acordo com comprimento, qualidade e densidade do produto.

Além da versatilidade, as laces são uma ferramenta utilizada por diversas mulheres durante a transição capilar, momento em que param de usar produtos químicos e voltam para o cabelo natural. A própria Camilla de Lucas afirmou, durante sua participação no Big Brother Brasil 2021, que a peça está a ajudando a passar por esse processo.

A influenciadora digital está realizando transição capilar há um ano e cinco meses. Ela relatou nas redes sociais que pretende realizar o “big chop” em breve, isto é, corte de cabelo que mulheres de fios cacheados e crespos recorrem para tirar toda a parte alisada para, enfim, assumir os cachos naturais.

“Transição capilar leva tempo. Demora. O cabelo fica anos para crescer. Eu resolvi deixar meu cabelo natural e, mesmo com química, já usava lace porque a mulher pode e deve usar o cabelo que ela quiser. Liso, cacheado, crespo ou ondulado. E, mesmo encerrando a minha transição, vou continuar fazendo o que eu quero”, disse a vice-campeã do BBB21 em suas redes sociais.

Cuidados

Um dos maiores benefícios das laces é poder mudar o cabelo sem danificar os fios naturais, conta a modelo Olivia Oliboni, adepta da peça desde 2014. Ela compartilha que os cuidados com o acessório são bastante simples: guardando-a penteada em uma cabeça de plástico própria para isso, quando não a usa.

“Optei por achar legal mudar a cor do cabelo sem precisar desgastar o meu natural e poder ter várias cores (de cabelo) ao mesmo tempo. Eu amo usar. Tem dias que eu não estou afim de usar o meu cabelo natural e ponho a lace. Me sinto com a autoestima lá em cima”, diz.

Legenda: Modelo Olivia Oloboni é adepta das laces desde 2014 Foto: Reprodução/Instagram

O especialista em perucas e próteses especializadas, Zeck Lima, afirma que os cuidados com a lace são os mesmos com o cabelo natural, como realizar a lavagem com xampu e condicionador. “A única restrição é que você não pode pentear com um pente, mas com uma escova estilo raquete”, completa.

Entrelace

Assim como as laces, as entrelaces permitem mudar o cabelo sem danificar os fios, mas com uma técnica diferente. Nesse último caso, é realizada uma trança estilo nagô na cliente, e em seguida telas de fios capilares são “costurados” no cabelo para fazer a camuflagem das hastes naturais.

Legenda: Nick Sol indica o entrelace para quem adora mudar o visual Foto: Reprodução

A hairstylist do salão Dreads Fortal, Lais Blaine, explica que os cuidados com a entrelace devem ser voltados, sobretudo, para o couro cabeludo. Ela indica diluir o xampu na água e aplicar nessa região com um borrifador, e em seguida secar o cabelo.

“Quando o cabelo (do entrelace) é natural, você precisa ter os cuidados específicos, mas quando o cabelo é uma fibra orgânica, não é natural, você não se preocupa tanto. Você não vai usar o mesmo creme de cabelo para a fibra orgânica, você vai usar um óleo, por exemplo. A preocupação maior é com o couro cabeludo”, recomenda.

Outro ponto positivo desse método é que é possível fazer um penteado durante o processo. A funkeira Nick Sol aderiu ao entrelace com penteado há pouco tempo e já pensa no seu próximo estilo de cabelo. “O que eu quero colocar agora é no cabelo todo”, adianta.

Legenda: Nick Sol aderiu ao entrelace com penteado Foto: Reprodução

Lais Blaine hairstylist “O entrelace a gente direciona a ficar de dois a no máximo três meses. É bom colocar o cabelo para respirar, para cuidar do couro cabeludo”

Nick Sol aderiu ao entrelace depois de não se adaptar muito bem ao lace. Ela costumava usar a peça pontualmente durante seus shows. Fã de mudanças visuais constantes, a funkeira relata que o acessório já possibilitou que ela fosse loira, morena, lisa e cacheada.

“Se gostam de mudança, super indico. Quem quer mudar o cabelo, o lace é a melhor coisa que se faz para não danificar os fios”, finaliza Nick.