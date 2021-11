'Rebelde' da Netflix tem novo teaser-trailer divulgado; assista

A série 'Rebelde', que será adaptada em uma nova versão pela Netflix, teve novo teaser-trailer divulgado nesta terça-feira (9). Com previsão de lançamento para 5 de janeiro de 2022, a produção traz de volta a escola Elite Way School (EWS) e uma Batalha de Bandas.

No elenco principal, estão nomes como Azul Guaita Bracamontes, a brasileira Giovanna Grigio, Franco Masini, Alejandro Puente, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo e Saak. Veja o teaser:

As imagens da série mostram que a ex-aluna Celina Ferrer, vivida pela atriz Estefanía Villarreal, está de volta à escola como diretora e anuncia a Batalha das Bandas. A competição deve unir os alunos da escola com o intuito de alcançar a fama.

Entre as músicas entoadas no trailer, é possível ouvir versões diferentes de 'Oops!... I Did It Again', 'Rebelde' e 'Este sentimiento', todas com um novo arranjo musical para a adaptação.

Adaptação

A nova série funcionará como reboot da novela Rebelde Way, lançada originalmente na Argentina. Dessa forma, novos personagens devem ser apresentados em cena, mas ainda no mesmo ambiente da novela original.