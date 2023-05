Unindo tecnologia e educação, SAE Digital inova em ferramentas de aprendizagem

O cenário educacional no Brasil é desafiador e exige soluções inovadoras que possam transformar a educação e garantir o acesso a um ensino de qualidade para todos os estudantes. Nesse contexto, o SAE Digital, sistema de ensino do grupo Arco Educação, foi criado em 2014, com o objetivo de integrar tecnologia e educação para enfrentar os desafios do ensino brasileiro.

"Nesse período, os sistemas de ensino estavam se consolidando no país e o SAE Digital trouxe como grande diferencial a tecnologia integrada ao material impresso - uma conexão muito importante para estudantes das novas gerações", contextualiza Bruno Veras, diretor presidente do SAE.

O SAE Digital está presente em todos os estados do Brasil e no Distrito Federal, com soluções que atendem desde a Educação Infantil ao Pré-Vestibular. Em 2023, apresentou resultados significativos em aprovações no Sisu. Segundo dados da 1ª chamada, 2.469 estudantes SAE digital foram aprovados no Brasil. No Ceará, tiveram 90 aprovações em universidades e institutos públicos, das quais 59 estudantes foram aprovados na Universidade Federal do Ceará.

Tecnologias que facilitam o aprendizado

O Sistema de Ensino SAE Digital é composto por materiais didáticos de qualidade, aulas on-line, jogos educativos e outras ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem. Além disso, o sistema tem como pilar a consultoria pedagógica efetiva, que promove formações para os professores, auxiliando-os a utilizar de forma assertiva as ferramentas disponíveis.

Segundo Bruno Veras, uma das novidades que o SAE Digital trouxe para o mercado educacional, na época de sua criação, foi a realidade aumentada na capa dos livros. Essa inovação despertava o interesse dos estudantes não só para o recebimento do material, mas também para o que aprenderia naquele livro.

As novas tecnologias apoiaram e apoiam até hoje as escolas no processo de ensino e aprendizagem, impactando não só alunos, como também os professores, por meio de ferramentas que possuem intencionalidade pedagógica e que impulsionam a inovação dentro e fora da sala de aula.

Legenda: Uma das novidades que o SAE Digital trouxe para o mercado educacional, na época de sua criação, foi a realidade aumentada na capa dos livros Foto: Divulgação

Crescimento do sistema

O impacto do SAE Digital na educação brasileira é significativo. Nos últimos três anos, a empresa dobrou de tamanho, passando de 550 escolas em 2020 para mais de 1.100 escolas atendidas em 2023. Isso significa que um número cada vez maior de alunos tem acesso a um ensino mais moderno e inovador.

O crescimento da rede vem da construção de parcerias fortes com as escolas de todo o Brasil. “Nossas escolas são, acima de tudo, parceiras na missão de transformar o mundo por meio da educação. Ofertamos um serviço de Consultoria Pedagógica Efetiva que está presente em todos os momentos, desde a implantação do sistema de ensino, formações presenciais e remotas para a equipe pedagógica da escola, acompanhamento pedagógico e apoio na gestão administrativa da instituição.

Legenda: O Sistema de Ensino SAE Digital é composto aulas on-line, jogos educativos e outras ferramentas que auxiliam no processo de aprendizagem Foto: Divulgação

Parceiro do SAE Digital há 5 anos, o Colégio Agnus, de Fortaleza, destaca dois pilares que sustentam a parceria: aprofundamento pedagógico e confiança. A relação entre o SAE Digital e seus parceiros não se limita às negociações comerciais e de venda de livros. “Uma marca registrada do SAE é a preocupação com um atendimento personalizado, não só na figura da consultoria pedagógica, mas de todos os colaboradores que entram em contato com a gente”, afirma Alexandre Lima, mantenedor do colégio.

Desafios da educação

A educação brasileira é um desafio constante, já que ainda enfrenta muitas dificuldades para garantir a qualidade e a equidade de ensino. Para Bruno Veras, os acontecimentos dos últimos três anos evidenciaram, ainda mais, a importância da educação no desenvolvimento de cidadãos capazes de enfrentar os desafios do mundo atual. “A missão do SAE Digital é desbravar o caminho para uma educação excelente e acessível e que permita a cada aluno e educador escolher e concretizar seus sonhos, portanto, acreditamos que por meio de soluções impressas e digitais atualizadas e integradas, tecnologia relevante, avaliação formativa e uma consultoria pedagógica efetiva, transformamos o nosso país por meio da educação”, finaliza o diretor presidente.

Sistema de Ensino

Site: sae.digital

Instagram: @saedigital