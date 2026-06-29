Transposição do São Francisco leva água a 12 milhões de pessoas no Nordeste

A Transposição do Rio São Francisco tem revelado uma nova realidade hídrica no Nordeste ao garantir acesso à água para milhões de pessoas em regiões anteriormente marcadas pela escassez. Com 477 quilômetros de extensão, a maior obra de infraestrutura hídrica do país alcança cerca de 390 municípios de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando aproximadamente 12 milhões de pessoas.

Segurança hídrica

A chegada das águas do Velho Chico tem proporcionado mais estabilidade no abastecimento e reduzido a dependência de soluções emergenciais. Municípios que enfrentavam colapsos hídricos passaram a contar com maior previsibilidade no fornecimento, impactando positivamente a qualidade de vida da população. Em cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, a transposição foi determinante para garantir o abastecimento em momentos críticos e sustentar atividades econômicas e culturais que movimentam milhares de pessoas ao longo do ano.

Cotidiano da população e impactos econômicos

O acesso à água tem contribuído para melhores condições de moradia, fortalecimento da convivência familiar e novas possibilidades de geração de renda. As Vilas Produtivas Rurais, implantadas como parte do Programa de Reassentamento de Populações do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF), coordenado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica (SNSH), reúnem hoje centenas de famílias com acesso à infraestrutura básica, áreas produtivas e assistência técnica, promovendo inclusão social no semiárido.

As obras da Adutora do Agreste Potiguar, uma das principais iniciativas para ampliação do abastecimento hídrico no interior do Rio Grande do Norte, estão em andamento com cerca de quatro quilômetros de tubulação já assentados e novas frentes de implantação autorizadas. O empreendimento deve beneficiar cerca de 510 mil pessoas em 38 municípios.