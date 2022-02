Da Praia do Futuro a Barra: Fortaleza tem 22 pontos impróprios para banho neste fim de semana

Dos 32 pontos monitorados pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), 22 estão considerados inadequados para banho. A Praia do Futuro, por exemplo, está entre as praias que não estão adequadas para banho, conforme o novo boletim de balneabilidade de praias de Fortaleza, divulgado na sexta-feira (11).

O trecho Centro do litoral da Capital, com mais postos próprios, possui seis deles próprios para banho. Apesar disso, os impróprios são a Praia dos Botes, o Farol, a foz do Riacho Maceió e o trecho entre os espigões da Rui Barbosa, José Vilar e o Espigão.

Já na região Oeste, apenas três pontos estão em condições favoráveis. São eles: entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno; entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó; e entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça;

Das três regiões, a Leste apresenta as piores condições neste fim de semana. Apenas o trecho entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01 está própria para banho, segundo aponta o boletim da Semace.

Lista de praias próprias para banho em Fortaleza:

Posto 9 - Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 15 - Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 - Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 - Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 19 - Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 - Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 - Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Posto 22 - Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 - Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 27 - Entre a Rua Seis Companheiros até a Rua Francisco Calaça

Lista de praias impróprias para banho em Fortaleza:

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó. P

Posto 2 - Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 - Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 - Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 - Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 - Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 - Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 - Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 10 - Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Posto 67 - Entre a foz do Rio Cocó e a rua Sabiaguaba

Posto 18 - Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 24 - Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 25 - Entre a Av. Pasteur até a Rua Jacinto Matos

Posto 26 - No espigão entre a avenida Dr. Theberge e a rua Boa Esperança

Posto 28 - Entre a Rua Lagoa do Abaeté até a Rua Seis Companheiros

Posto 29 - Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Posto 30 - Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Posto 31 - Barra do Ceará

