Bombeiros resgatam jiboia encontrada em quintal de residência em Ipueiras

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) resgatou uma jiboia na manhã da última segunda-feira (10), em uma residência no bairro Vila Madeiro, em Ipueiras, na Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16).

