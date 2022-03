Fundação Edson Queiroz é reconhecida nacionalmente com livro 'Museus Brasileiros'

Há cinco décadas, a Fundação Edson Queiroz atua no desenvolvimento social, educacional e cultural do Ceará e região Nordeste. Essa trajetória ganha reconhecimento nacional com o lançamento do livro "Museus Brasileiros". A publicação é uma iniciativa do Instituto Cultural J. Safra e reverencia instituições que contribuem com a cultura dos brasileiros.

A "Coleção Museus Brasileiros" começou a ser editada pela entidade em 1982. Chega agora, com a Fundação Edson Queiroz, à 40ª edição e ilumina memória da instituição criada em 1971 pelo industrial cearense Edson Queiroz (1935-1982).

É a segunda vez que uma entiade cearense é contemplada. Em 2012, a história do Museu do Ceará foi contada no livro. A obra começou a ser distribuída no fim de 2021, mas o lançamento oficial acontece nessa quarta-feira (23). A coleção é fruto da proximidade histórica da família Safra com a arte, cultura e filantropia.

Legenda: Livro abraça a conservação e disseminação do patrimônio cultural da Fundação Edson Queiroz Foto: Ares Sares

“Meu pai, Joseph Safra, sempre deixou evidente seu amor pela arte e estética. Mais do que isso, dedicou seu tempo e recursos para levar a ainda mais pessoas o que ele pôde ver em vida, dividindo seu conhecimento e encantamento. Uma das materializações desse movimento é a 'Coleção Museus Brasileiros'”, comentou David Safra.

Orgulho nacional

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, evidência a importância de integrar o projeto do Instituto Cultural J. Safra.“As obras da Coleção Fundação Edson Queiroz transitam entre educar e fruir, extrapolando fronteiras temporais e físicas, ao tecer um panorama do que somos e do que tem significado para nós. Sob tal perspectiva, desejamos, por ocasião dos 50 anos da Fundação Edson Queiroz, com esta homenagem da Coleção Museus Brasileiros, do Instituto Cultural J. Safra, proporcionar momentos de puro deleite, destacando a honra de integrar este relevante projeto”, explica a presidente.

Legenda: Em cartaz no Espaço Cultural Unifor, exposição homenageia os 100 anos da Semana de Arte Moderna Foto: Thiago Gadelha

David Safra evidencia o trabalho realizado pelo Chanceler Airton Queiroz (1946-2017), que esteve à frente da instituição até 2017. "Tive a honra de conhecê-lo e posso dizer que, assim como meu pai, Airton foi um grande empreendedor, íntegro, correto e que nunca se limitou ao seu papel institucional. Um grande ser humano, patrono da arte e da cultura que se empenhou para que a fundação que leva o nome de seu pai se consagrasse como um importante pilar de desenvolvimento social e educacional”, compartilhou.

Cultura e educação

A curadoria do livro é assinado por Denise Mattar. Segundo a realizadora, o acervo da Fundação Edson Queiroz é abrangente e contempla todo o percurso da arte brasileira. Essa característica marcante denota a visão do Chanceler Airton Queiroz. É algo único uma coleção dessa importância abrigada em uma instituição fora do eixo Rio–São Paulo. Para ela, a Fundação Edson Queiroz conta com “um acervo aberto, sempre disponibilizado por leituras de diferentes curadores, permitindo ao público cearense vivenciar arte e cultura”.

Segundo o vice-reitor de extensão da Universidade de Fortaleza, professor Randal Pompeu, o livro produzido pelo Instituto Cultural J. Safra torna acessível ao público uma significativa parte das obras da Fundação Edson Queiroz. "Além de promover a fruição artística, esta publicação contribui para a formação integral do ser ao difundir conhecimentos junto aos mais diversos públicos”, completa o acadêmico.

Legenda: Com mais de 500 mil cópias impressas, coleção abordou instituições como o MASP (SP), Museu Nacional UFRJ, Pinacoteca do Estado de São Paulo, Museu da Inconfidência, entre outros Foto: Ares Soares

Ainda de acordo com David Safra, assim como seu pai, Airton foi um "grande empreendedor, íntegro, correto e que nunca se limitou ao seu papel institucional". Com esta edição, comemoramos não só o fato de termos em mãos o 40º livro da coleção, mas também o 50º aniversário da Fundação Edson Queiroz e o fascinante legado que deixam dois grandes empresários: Joseph Safra e Airton Queiroz”.