Acidente entre caminhão e van deixa ao menos sete mortes na PE-360, em Pernambuco

Um acidente entre um caminhão e uma van da Prefeitura de Petrolândia, em Pernambuco, deixou ao menos sete mortos na madrugada desta quinta-feira (23), na rodovia PE-360.

A colisão foi registrada entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no sertão pernambucano, por volta das 5h.

Informações da Polícia Civil de Pernambuco apontam que o veículo da prefeitura se tratava de uma van do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), serviço que transporta pacientes de Petrolândia para tratamentos em outras cidades.

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Neste caso, informou a Prefeitura, os pacientes estavam a caminho de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Ao menos nove pessoas estavam no veículo e seis delas teriam falecido no acidente, assim como o motorista do caminhão envolvido na colisão.

Até então, as causas do ocorrido não foram identificadas.

Pessoas socorridas e encaminhadas a hospital

Segundo detalhes divulgados pelo portal g1 de Caruaru e Região, o Hospital Municipal Coronel Álvaro Ferraz foi acionado às 5h20 para atender à ocorrência, o que levou duas ambulâncias a serem encaminhadas ao local do acidente.

Uma das feridas foi levada ao hospital, mas, logo em seguida, foi encaminhada ao Hospital Eduardo Campos, em Serra Talhada.

As outras vítimas foram socorridas por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros, também levadas a outros hospitais da região.