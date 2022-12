Influencer que postou traição do namorado em motel diz que mulher flagrada é casada: 'me conhecia'

A digital influencer Emylli Thamara, que usou vídeo para expor caso de traição do namorado, falou sobre a história novamente nas redes sociais, revelando que a mulher flagrada com ele é casada e tem filhos. Emylli surpreendeu o companheiro por meio do GPS do carro dele, descobrindo a localização em um motel de Olinda, em Pernambuco, invadindo o espaço logo depois.

Legenda: Emylli flagrou namorado em motel Foto: reprodução/Instagram

Questionada pelos seguidores, a influenciadora não expôs a identidade da mulher, mas deu detalhes sobre a vida dela. "Ela não é conhecida minha, porém, ela me conhecia. Agora, eu já sei o Instagram dela. Mas ela é casada, tem a família dela, tem os filhos dela", explicou nas redes.

Flagrante de traição

Emylli Thamara filmou a traição do então namorado, Thiago Cell, no último dia 8 de dezembro, quando publicou o momento no Instagram. Para chegar ao motel, ela rastreou o próprio carro, que havia emprestado a ele.

Ao chegar ao local, na companhia de um amigo, ela invadiu o quarto e flagrou os dois, ele de bermuda e ela de toalha. O vídeo recebeu cerca de 600 mil reproduções até o último domingo (11), mas foi excluído do Instagram por violação das diretrizes.

Em posicionamento concedido ao portal g1, Thiago revelou que já esperava a exposição quando percebeu a gravação feita ainda no motel. Entretanto, não deu mais detalhes sobre como a separação ocorreu.

"Muita gente me pergunta também por que eu não a expus. Se eu filmasse ela, eu não ia conseguir mostrar para vocês, porque ela ia ser a primeira a colocar um processo em mim" disse Emilli Thamara.

Após citar o caso novamente, Thamara garantiu aos seguidores que estava mantendo contato com o ex-namorado atualmente. Thiago Cell, no entanto, afirmou que desejava uma oportunidade de falar com ela sobre o ocorrido.

