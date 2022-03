Guerra Rússia e Ucrânia hoje, quarta-feira (16); acompanhe as últimas notícias em tempo real

Após três semanas de conflito armado entre Rússia e Ucrânia, a guerra já resultou na morte de pelo menos 97 crianças ucranianas e mais de 2,5 milhões de refugiados, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).

Nesta quarta-feira (16), o conflito entre os países do leste europeu chegou ao 21º dia, de uma tensão que se estende desde o dia 24 de fevereiro.

Na terça-feira (15), as delegações da Rússia e Ucrânia terminaram mais uma rodada de negociações por um cessar-fogo, de acordo com o porta-voz ucraniano, Mykhailo Podoliyak. No entanto, a reunião será retomada nesta quarta-feira (16).

"Vamos continuar amanhã. Um processo de negociação muito difícil. Existem contradições fundamentais. Mas definitivamente há espaço para concessões. Durante o intervalo, o trabalho continuará em subgrupos", escreveu Podoliyak em uma rede social.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.