Apresentadora abandona programa de TV ao vivo após discussão com colega: 'Não aguento'

Marta Gómez Montero estava na bancada do programa 'Malas Lenguas', da emissora TVE.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Julho de 2026 - 19:07
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Legenda: Marta Gómez Montero não comentou se continuará na apresentação do programa.
Foto: Reprodução/TVE.

A jornalista Marta Gómez Montero abandonou um programa ao vivo da emissora TVE, da Espanha, no último domingo (11), logo após acusar o colega de bancada, Jesús Cintora, de humilhá-la durante a apresentação do "Malas Lenguas".

A pequena discussão ocorreu durante um debate do programa, baseado em uma fala de Alberto Núñez Feijó, líder do Partido Popular no país.

O político havia citado que "o absenteísmo no trabalho é um câncer", apontando que trabalhadores em licença médica deveriam receber menos.

Montero, que dividia a palavra com Jesús Cintora, se recusou a entrar no debate.

"Não vou responder, Jesús, desculpe, você não vai me humilhar de novo. Eu me sinto absolutamente humilhada. Aguentei isso por muito tempo, aguentei para pagar as contas, aguentei pelos meus filhos, mas não aguento mais", afirmou. 

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Antes de sair da frente das câmeras, a apresentadora citou o livro "Ninguém Escreve ao Coronel", de autoria de Gabriel García Márquez.

"Existe um livro magnífico chamado 'Ninguém Escreve ao Coronel', em que a mulher pergunta ao protagonista o que eles vão comer, e ele responde: 'merd*'. Pois bem, Cintora, eu prefiro comer merd*", completou.

Jesús tentou conversar com a colega, mas nada surtiu efeito. Ela recolheu os pertences da bancada, retirou o microfone e deixou o estúdio.

Mensagens de desculpas à jornalista 

Horas depois, já nas redes sociais, Cintora resolveu explicar o que teria motivado o desentendimento entre os dois.

"Às vezes, faço um gesto para que a pessoa não interrompa os outros, não fale enquanto outra pessoa está falando e espere a sua vez de participar. Era apenas um gesto para que aguardasse o momento de falar", justificou ele em postagem no X.

Em seguida, o colega da jornalista comentou que Marta era uma amiga e, portanto, merecia desculpas. Segundo ele, a apresentadora continua sendo bem-vinda.

O presidente da emissora, José Pablo López Sánchez, também deixou mensagem de apoio direcionada à Marta.

"Você é uma profissional magnífica e uma pessoa excelente. A TVE continuará sendo um espaço onde sua voz e seu talento serão valorizados", disse. 

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