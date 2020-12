Duas agências são interditadas, e ônibus clandestino é apreendido em fiscalização federal em Tauá

Duas agências foram interditadas e um ônibus clandestino apreendido em Tauá, na manhã desta quinta-feira (17), por irregularidades. A fiscalização foi feita pela Agência Nacional de Transportes e Terrestres (ANTT), autarquia federal responsável pela regulação das atividades rodoviárias.

De acordo com a ANTT, esses locais comercializavam bilhetes de empresas não autorizadas pela ANTT a realizar o transporte interestadual de passageiros. O ônibus iria realizar o embarque de passageiros para São Paulo também sem permissão do órgão.

> ANTT regulamenta novo processo de autorização de transporte de passageiros

> ANTT publica nova tabela de preços mínimos de frete rodoviário

A ANTT afirmou que durante vistorias no ônibus foram encontrados defeitos e falta de equipamentos obrigatórios. O para-brisa estava trincado e os extintores, vencidos desde 2014. Além disso, o motorista não tinha curso específico para a condução de passageiros. O veículo foi recolhido e encaminhado para o depósito do órgão. A ANTT segue com a operação.

Legenda: Locais comercializavam bilhetes de passagens de empresas não autorizadas a realizar o transporte interestadual de passageiros Foto: ANTT/Divulgação

2.560 autos de infração no País

A apreensão e a interdição fazem parte da Operação Pascal que combate ao transporte clandestino em todo o país. A fiscalização é direcionada conforme são efetuados os trabalhos de inteligência dentro da ANTT.

Em todo o país, desde o início da operação em julho, foram lavrados 2.560 autos. O que gerou 1.230 apreensões, que abrangem o transporte regular de aproximadamente 36.900 passageiros.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre segurança