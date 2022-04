Veja os concursos públicos com vagas abertas no Ceará nesta segunda-feira (11)

O Ceará tem, nesta segunda-feira (11), diversas opções para quem busca passar em um concurso público. O Diário do Nordeste lista, a seguir, certames com vagas abertas, com salários que podem chegar a quase R$ 11 mil.

TJCE



Inscrições: até 6 de maio

Vagas: 51

Escolaridade: superior completo (ciência da computação e direito)

Taxa: R$ 112

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) publicou na última semana três editais de concurso público com 51 vagas e formação de cadastro reserva destinados ao nível superior. Os salários chegam a R$ 10.824,96.

Os cargos são destinados às funções de analista judiciário e oficial de Justiça. Conforme os documentos, as remunerações variam entre R$ 8,795,28, para o primeiro cargo, e R$ 10.824,96, para o segundo.

Para participar do concurso, interessados devem se inscrever por meio do site da Fundação Carlos Chagas, que organiza a seleção. As inscrições seguem até 6 de maio, e cada candidato deve pagar taxa de R$ 112. As provas objetivas e discursivas estão previstas para 19 de junho.

CRO-CE



Inscrições: até 17 de abril

Vagas: 4

Escolaridade: médio e superior

Taxa: R$ 70 para nível superior e R$ 45 para nível médio

O Conselho Regional de Odontologia do Ceará (CRO-CE) está com inscrições abertas para preencher quatro vagas de nível médio e superior. Os profissionais podem ser lotados em Fortaleza, onde fica a sede do Conselho, ou nas cidades onde estão as delegacias da entidade.

As inscrições são feitas pelo site da Consulpam Consultoria, organizadora do certame, e custam R$ 70 para o nível superior e R$ 45 para médio.

São três vagas para fiscal, cargo em que é exigida a graduação em Odontologia, com salário de R$ 3.636,00 para uma carga horária de 20 horas semanais. Além disso, há uma vaga para agente de fiscalização, com exigência de ensino médio completo e salário de R$ 2.012 para 40 horas semanais.

Veja o edital completo aqui.

Metrofor



Inscrições: até 19 de abril

Vagas: 150

Escolaridade: técnico, superior e médio

Taxa: R$ 80 ou R$ 130, dependendo do cargo escolhido

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) lançou edital de concurso público para os níveis técnico, superior e médio. São 150 vagas disponíveis para cargos como analista de gestão, assistente condutor e assistente técnico, por exemplo. Os salários chegam a R$ 3.731,61.

As inscrições são feitas até 19 de abril pelo site da Comissão Executiva de Vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece), responsável pela seleção. A prova objetiva deve ser aplicada no dia 12 de junho, contendo 45 questões sobre língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Veja o edital completo aqui.

CPSMAR



Inscrições: até 25 de abril

Vagas: 101

Escolaridade: fundamental, médio, técnico e superior

Taxa: R$ 55, R$ 65 ou R$ 75, dependendo do cargo escolhido

O Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati (CPSMAR) lançou edital de concurso público com 101 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições vão até 25 de abril e os salários chegam a R$ 4.671,37.

Os candidatos devem se inscrever pelo site da organizadora do concurso, IDIB. Há vagas para funções como auxiliar administrativo, enfermeiro, médico e técnico em informática. Os aprovados vão ser lotados em diferentes unidades de saúde de Aracati.

Seleções públicas



UFC



Inscrições: até 13 e 15 de abril, dependendo do cargo

Vagas: 4

Escolaridade: superior

Taxa: entre R$ 56 e R$ 146, dependendo do cargo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou edital de seleção de quatro professores substitutos para o Centro de Humanidades, para o Centro de Tecnologia e para a Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem (FFOE). As vagas são para lotação em Fortaleza.

São duas vagas ofertadas para o Centro de Humanidades, com regime de trabalho de 20 horas semanais cada, para atuar no departamento de Letras Estrangeiras, no setor de estudo Língua Italiana. As inscrições para essas vagas devem ser feitas por e-mail entre 11 e 15 de abril. Os candidatos devem ter títulos de doutor, mestre ou graduado. Os e-mails são: dleufc@gmail.com ou secretaria.dle@ufc.br.

Já no Centro de Tecnologia está disponível uma vaga, com regime de 40 horas semanais de trabalho, para atuar no departamento de Engenharia Elétrica, no setor de estudo Eletrotécnica. As inscrições também devem ser feitas por e-mail entre 11 e 13 de abril. Os candidatos devem ter título de doutor. O e-mail é: engenharia_eletrica@dee.ufc.br.

A FFOE, por sua vez, abre seleção para uma vaga, com regime de 40 horas semanais de trabalho, para atuação no departamento de Clínica Odontológica, no setor de estudo Saúde Coletiva/Saúde Bucal na Sociedade/Estágios no SUS. As inscrições também devem ser feitas por e-mail entre de 11 e 13 de abril e os candidatos devem ter título de mestre. O e-mail é: dco@ufc.br.

As remunerações chegam a R$ 3,5 mil no Centro de Humanidades, R$ 5,8 mil no Centro de Tecnologia e R$ 4,3 mil na FFOE.

Veja o edital completo aqui.

Seleções para as Forças Armadas



Colégio Naval



Inscrições: até 24 de abril

Vagas: 129

Taxa: R$ 100

O Colégio Naval está com processo seletivo aberto para preencher 129 vagas. As inscrições podem ser feitas até 24 de abril, no site da Marinha, e as provas devem ser aplicadas nos dias 2 e 3 de julho.

São ofertadas 117 vagas para homens e 12 para mulheres. Durante o curso, que é gratuito, o estudante deve receber remuneração de R$ 1.398,30, além de alimentação, uniforme, assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa.

O curso tem como público-alvo estudantes que ainda vão cursar o Ensino Médio. Ele ocorre em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.

EsPCEx



Inscrições: até 23 de maio

Vagas: 440

O Exército Brasileiro está com processo seletivo aberto para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx). Para participar, é preciso ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano do Ensino Médio. As inscrições são feitas no site do Exército.

O concurso pretende selecionar 400 homens e 40 mulheres para matrícula no Curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico (CFO/LEMB).

De nível superior, o curso deve ser feito em cinco anos em regime de internato: um ano nas instalações da EsPCEx, em Campinas (SP), onde o militar em formação recebe o título de Aluno, e quatro anos na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende (RJ), onde o militar em formação recebe o título de Cadete.

Os alunos recebem ajuda de custo durante o curso.

Epcar



Inscrições: até 20 de abril

Vagas: 130

Taxa: R$ 80

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar) publicou edital de concurso com 130 vagas, sendo 110 destinadas a homens e 20 a mulheres. As inscrições podem ser feitas até 20 de abril no site da Aeronáutica. O processo seletivo exige ensino fundamental completo.

Em regime de internato, o curso de formação (CPCAR) dura três anos e equivale ao ensino médio regular do Sistema Nacional de Ensino. Ao longo do período, os alunos recebem instruções nos campos Geral e Militar.

Caso seja aprovado, o candidato passa a ser aluno da Epcar e receber remuneração de R$ 1.044, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária.

