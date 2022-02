UFC investe em laboratório de pesquisa para hidrogênio verde

Em meio à chegada de grandes investimentos em energias renováveis ao Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC) anunciou que criará um laboratório com foco em hidrogênio verde, no departamento de Engenharia Mecânica. Serão investidos R$ 500 mil no projeto.

O objetivo é adequar as instalações do local para realizar parcerias em pesquisas, com foco principal nos estudos sobre hidrogênio verde.

"Queremos que a UFC seja uma referência nacional na produção do hidrogênio verde", destacou o reitor Cândido Albuquerque.

A Universidade é parceira do Governo do Estado no planejamento, pesquisa e criação do hub para a produção de hidrogênio verde no Porto do Pecém.

"Nós produzimos hidrogênio verde, estudamos máquinas que consomem esse combustível, agora queremos fazer isso em escala comercial, porque o mundo está precisando dessas pesquisas para substituir a matriz energética", defendeu.