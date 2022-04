Senai abre inscrições para 5 mil vagas gratuitas em cursos profissionalizantes

O Senai Ceará está com inscrições abertas para o edital de cursos profissionalizantes gratuitos. São cinco mil vagas em cursos a distância, nas áreas de Gestão, Logística e Tecnologia da Informação.

As vagas são para os seguintes cargos:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ASSISTENTE DE OPERAÇÕES LOGÍSTICAS

ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS

ASSISTENTE DE CONTROLE DA QUALIDADE

CONTROLADOR E PROGRAMADOR DE PRODUÇÃO

DESENHISTA DE PRODUTOS GRÁFICOS WEB

OPERADOR DE COMPUTADOR

As inscrições devem ser feitas no site do Senai. No mesmo link, o edital pode ser consultado.

Os cursos poderão ser acessados na plataforma virtual do Senai.