Ricardo Cavalcante diz que nova política industrial pode alavancar cadeias produtivas no Ceará

O presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará) e vice-presidente da CNI (Confederação Nacional das Indústrias), Ricardo Cavalcante, avaliou que a nova política industrial, anunciada na segunda-feira (22) pelo Governo Federal tem potencial para alavancar cadeias produtivas no Ceará, com destaque para energias renováveis, economia da saúde e agronegócio.

Ele destaca que o plano acerta em tentar reverter a "desindustrialização precoce do país, agravada a partir da década de 80" e comenta que são abordados "instrumentos fundamentais no fomento à indústria".

"A redução das desigualdades regionais consta como um dos princípios do plano, porém é necessário que existam políticas explícitas com o objetivo de reduzir a histórica concentração industrial e promover o efetivo Desenvolvimento Regional", pondera o industrial.

