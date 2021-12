PwC seleciona novos talentos; há vagas para Fortaleza

A PwC, empresa global de consultoria e auditoria, está com inscrições abertas para a seleção de sua nova geração de novos talentos. Os interessados podem se candidatar até 17 de janeiro para vagas em várias cidades do País (Fortaleza entre elas). O início das atividades será em abril de 2022.

Nesta edição do programa, podem participar estudantes e profissionais com até dois anos de formação nos cursos de: Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Administração, Análise de Sistemas, Ciências da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Processamento de Dados, Sistemas de Informação, Tecnologia de Sistemas e Redes, Tecnologia em Desenvolvimento de Software, Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Estatística, Psicologia, Comércio Exterior e Relações Internacionais.

No dia 8/12, às 11h, a PwC Brasil lança oficialmente o programa de trainees na live “Entenda a Nova Equação e prepare-se para ser um solver”, com transmissão no Youtube da empresa.

Veja detalhes sobre as inscrições

Inscrições no site

Prazo: de 06/12/2021 a 17/01/2022

Inscrições abertas para:

Consultoria Tributária

Consultoria de Negócios

Consultoria em Tecnologia

Pré-requisitos:

Estudantes em formação ou recém-formados na graduação.

Disponibilidade para trabalhar 40 horas semanais - se estiver cursando a universidade em período que não o noturno, é necessário ter disponibilidade para alterar o horário de estudo para este período.

Cursos: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciência de Dados, Comércio Exterior, Cursos de T.I. (inclusive tecnólogos), Direito, Engenharias, Estatística, Física, Matemática, Psicologia e Relações Internacionais.