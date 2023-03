Produtores de camarão do Ceará pedem isenção de PIS/Cofins ao ministro da Pesca

Em reunião com o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, nesta semana, em Brasília, integrantes da Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC) discutiram temas cruciais para o setor.

Entre as pautas postas à mesa, os empresários pediram a isenção de PIS e Cofins para a cadeia produtiva da carcinicultura.

Outro assunto debatido foi o retorno das exportações de camarão brasileiro de cultivo para a Europa e abertura do mercado da China.

O Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil, sendo responsável por 47% da carcinicultura nacional.

Representaram a associação o professor Hiran Costa, diretor técnico, e Marcelo Carvalho, diretor financeiro da APCC. Também participaram do encontro o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira; o presidente da Camarão Potiporã, Cristiano Maia; o deputado federal Domingos Neto, além do produtor Henrique Almeida.

Convidado pela comitiva, o ministro confirmou presença na ExpoCamarão, evento que vai ocorrer dentro do PEC Nordeste 2023.



