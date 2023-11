Pinheiro inaugura mais um supermercado em Fortaleza e chega a 22 lojas

O Supermercado Pinheiro inaugura, nesta sexta-feira (3), sua nona loja em Fortaleza, localizada no bairro Cambeba (Av. José Américo, n° 284), que vem recebendo investimentos de outras bandeiras supermercadistas nos últimos meses.

Com a nova operação, a carteira de lojas do grupo no Ceará chega a 22 unidades.

Além das 9 lojas na Capital, há 13 operações na RMF e no interior, nas cidades de Acaraú, Aquiraz (Centro e Porto das Dunas), Aracati (Centro – Pinheiro Ofertão e Cacimba do Poço), Itapipoca, Limoeiro do Norte, Maranguape (bandeira Pinheiro Ofertão), Sobral (Centro e Junco), Quixeramobim (Pinheiro Ofertão), Quixadá e Tianguá.

Para a unidade do Cambeba, foram gerados 200 empregos diretos.

A expansão faz parte de um plano de crescimento orientado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) que já contemplou, só em 2023, a inauguração de uma loja do Pinheiro Ofertão em Maranguape/CE e mais duas lojas do Supermercado Pinheiro no bairro Porto das Dunas, em Aquiraz/CE, e no município de Tianguá.

“A abertura dessas novas unidades nos consolida como umas das principais redes varejistas em atuação no Ceará, gerando emprego e arrecadação para o Estado”, avalia.

O plano prevê mais uma inauguração para 2023, com um supermercado no Preá, no município de Cruz.

