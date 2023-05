Ovacionado em Fortaleza, Campos Neto recebe elogio de Tasso: 'couro grosso'

Em meio a críticas persistentes do Governo Federal pelo atual patamar da taxa básica de juros, de 13,75%, o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, foi ovacionado após palestrar para uma plateia de economistas, políticos e estudantes, na noite desta segunda-feira (29), na Universidade de Fortaleza (Unifor).

Se há clima de hostilidade na relação com o Planalto, Campos Neto encontrou ambiente oposto no Ceará. Na solenidade, o economista recebeu elogios contundentes do ex-governador e ex-senador Tasso Jereissati, que enalteceu a resiliência do chefe do BC por suportar a forte pressão política para cortar a Selic.

"Se não fosse a coragem e a resistência desse homem, nós estaríamos hoje num descontrole inflacionário que poderia causar, inclusive, a desestabilização institucional desse País", disse Tasso.

Tasso Jereissati Ex-senador da República "Eu o conhecia. Sua competência, sua aplicação, mas não sabia que você tinha o couro tão grosso", brincou, olhando para Campos Neto.

Campos Neto citou uma frase do avô, Roberto Campos, economista, escritor e ex-senador. “Meu avô, no final, falava: ‘achei que vinha para fazer o bem e me dei por contente em evitar o mal’. Tem um pouco disso na política”.

Inflação cedendo

Em uma explanação técnica, na qual exibiu um conjunto de indicadores nacionais e globais sobre crédito, juros e inflação, ele defendeu a atuação do BC para garantir o controle inflacionário e aprimorar o sistema bancário.

Evitou falar sobre as perspectivas relativas à Selic, mas deu uma sinalização importante, ao afirmar que o cenário da inflação "começa a clarear", enquanto a atividade econômica surpreende positivamente. Não deu entrevistas e não mencionou as rusgas com o presidente Lula.

Legenda: Autoridades participam de evento com o presidente do Banco Central Foto: Thiago Gadelha

Presenças políticas

Entre os demais políticos presentes, estavam o deputado federal e presidente da Fecomércio-CE, Luiz Gastão; o deputado federal Danilo Forte (que recebeu entusiasmados aplausos do público após criticar a falta de rumo do Governo Lula na economia); a deputada federal Fernanda Pessoa; o vice-prefeito de Fortaleza, Élcio Batista e o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa; representando o Estado, compareceu Saulo Toscano, secretário executivo de Planejamento e Gestão Interna da Sefaz.

O evento foi organizado pelo Conselho Regional de Economia (Corecon-CE), Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-CE) e Universidade de Fortaleza.

Legenda: Premiação do Corecon-CE e Ibef-CE ao presidente do BC Foto: Thiago Gadelha

Pelo trabalho realizado com o Pix, o Open Finance e outras inovações, Campos Neto recebeu o Prêmio Inovação para o Desenvolvimento Econômico, homenagem promovida pelo Corecon-CE e o Ibef-CE. O evento também faz parte das comemorações de 50 anos do curso de Ciências Econômicas da Unifor.

