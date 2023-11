Modelo de salão de beleza por assinatura chega a Fortaleza; veja preços e como funciona

O Grupo BR Capital, que também possui negócios nos segmentos de consultoria e locadora de veículos, anunciou investimento inicial de R$ 10 milhões em um modelo de negócios com foco em assinaturas para salões de beleza em Fortaleza.

Já em andamento, as operações são realizadas com a marca Hair Club Brasil.

As assinaturas partem de R$ 159 e chegam a R$ 299 por mês, a depender do plano. Entre os serviços disponíveis, estão escova, tratamento capilar, manicure, pedicure, lavagem especial e aplicação de coloração. Segundo a empresa, o formato é inédito no Ceará.

"A assinatura é feita online. A cliente escolhe o plano, baixa o aplicativo e faz o cadastro. A partir daí, já pode agendar os serviços pelo aplicativo", explica Bruno Souza, diretor do Grupo BR Capital.

A rede conta com dois salões em funcionamento (Dionísio Torres e Aldeota) e vai abrir a terceira unidade, na Praia do Futuro, em novembro. Segundo o executivo, o plano é inaugurar mais 7 lojas nos próximos meses.

O montante de R$ 10 milhões aportado no negócio deverá crescer conforme a demanda pela abertura de novos salões, de acordo com Bruno Souza.

