Mesmo em crise, Americanas abre 175 vagas no Ceará para a Black Friday

Envolta na maior crise financeira e reputacional de sua história, a Americanas anunciou que reforçará seu quadro de colaboradores com 5 mil vagas de emprego temporárias em todo o Brasil, de olho nas vendas da Black Friday 2023.

Serão 175 postos de trabalho abertos no Ceará e mais de 1,2 mil em todo o Nordeste, informou a varejista. As oportunidades são para o cargo de operador de loja.

A companhia busca "pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente para atender com eficiência e qualidade as demandas dos clientes em uma das datas mais importantes do varejo".

Interessados devem se inscrever no site oficial da seleção.

“A abertura de novos postos de trabalho para as principais datas do varejo demonstra que a companhia está viva, comprometida com a manutenção de suas atividades, geração de renda e desenvolvimento profissional”, afirma Leonardo Ferreira, vice-presidente de Gente da empresa.

Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

Logística

Na primeira fase do recrutamento, a Americanas contratou 1.850 temporários para os centros de distribuição, 54% a mais do que o previsto inicialmente.

