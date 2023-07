Lançamento no Meireles terá apartamentos de 25 m²

Seguindo a tendência de expansão da oferta de microapartamentos em Fortaleza, a J.Simões Engenharia lançou, nesta semana, um empreendimento de olho nesse mercado.

Com opções de apartamentos de 25 metros quadrados a 36 m², o prédio será construído no Meireles, na Rua Pereira Filgueiras. Serão 160 unidades disponíveis - oito por andar.

Uma das frentes é atrair compradores que desejam investir em aluguel por temporada (short stay), em plataformas como o AirBNB.

"De acordo com dados da pesquisa Brain Intelligence, o short stay virou a ‘menina dos olhos de ouro’ do mercado imobiliário. Cresce cada vez mais o número de pessoas que preferem se hospedar em apartamentos particulares a ter que pagar estadia em hotéis", diz o diretor comercial da J.Simões Engenharia, Daniel Otoch Simões.

Os valores do pré-lançamento giram em torno de R$ 289 mil, com entrega prevista para dezembro de 2027.

Segmento em alta

Segundo estudo da Quinto Andar, Fortaleza e Brasília se destacam com a maior participação de apartamentos com menos de 30 metros quadrados no universo de imóveis com apenas um quarto. Em ambas, essa proporção chega a 44%, ou seja, a cada 100 imóveis de um quarto anunciados, 44 são microapartamentos.

O perfil de quem busca esses pequenos lugares para morar é de jovens solteiros com menos de 35 anos.

