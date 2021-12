Grupo Jereissati compra fatia de rede de pet shops

O Grupo Jereissati adquiriu 20% da operação da Petland&CO, holding detentora das franquias Petland e Dra Mei. Informa um comunicado da Petland que a participação do novo parceiro pode chegar a 25% nos próximos 12 meses.

"A proposta de valor da Petland é especial. Empodera o pet shop de bairro que, hoje, representa cerca de 70% do mercado e se beneficia da alta recorrência dos clientes com os serviços de banho, tosa, entre outros. A Petland permite a esse empreendedor se conectar a uma plataforma que viabiliza escala e melhores condições de compra junto à indústria, força de marca, gestão e tecnologia", afirma Pedro Jereissati, CEO do Grupo Jereissati e da Cadonau Investimentos - o Investment Office do Grupo.

Rodrigo Albuquerque, CEO da Petland, destaca que o modelo de negócios da companhia tem foco em serviços e lojas de bairro. "Nossa operação é sustentável e se tornou a ‘terceira via’ para os micro e pequenos empreendedores, indo na contramão dos players que apostam em autoserviço, megalojas e preço".

Expansão

Com a entrada dos novos investidores, a empresa pretende acelerar de forma significativa sua expansão e eficiência da operação como um todo, impulsionado também pelo bom desempenho do setor pet, que deve movimentar R$ 46,5 bilhões em 2021, de acordo com o Instituto Pet Brasil.

"Até o final deste ano, chegaremos a 370 lojas e o faturamento da rede deve atingir os R$ 300 milhões", antecipa o executivo. Dentre as cidades-alvo para expansão estão as localizadas no interior de São Paulo e nos estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Um dos maiores conglomerados do País, o Grupo Jereissati, de origem cearense, atua em diversos setores da economia, com expressiva participação no mercado de shopping centers.