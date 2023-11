Feirão Limpa Nome: Mais de 45 mil cearenses já negociaram dívidas

Mais de 1 milhão de brasileiros já negociaram dívidas desde o início da nova edição do Feirão Serasa Limpa Nome, iniciada em 30/10. No Ceará, o número de pessoas que concluíram negociações supera 46 mil, considerando a primeira semana do evento.

Trata-se do segundo maior resultado do Nordeste, abaixo da Bahia (79 mil).

Em todo o Brasil, segundo a organização, o Feirão já soma R$ 3 bilhões em descontos concedidos.

A ação, que segue até 30/11, conta com a participação de mais de 500 empresas, que oferecerão descontos de até 99% em dívidas. Entre elas estão bancos, administradoras de cartão de crédito e outras instituições financeiras, além de concessionárias de energia, operadoras de telefonia e varejistas.

As condições podem ser acessadas no portal do Feirão.

