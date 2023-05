Feira do emprego conecta profissionais de tecnologia do Ceará com o mercado

Uma feira com foco na empregabilidade de profissionais da área de tecnologia será realizada nesta quinta-feira (25), em Fortaleza. Organizado pela Digital College, escola de habilidades digitais, o evento conectará empresas com mais de mil profissionais capacitados pela instituição, possibilitando inclusão no mercado de trabalho.

A iniciativa auxiliará as companhias em um cenário de dificuldade em captar pessoal qualificado para cargos nessa área.

Para participar, as empresas precisam ter vagas em aberto em uma ou mais áreas de conhecimento dos alunos: análise de dados, customer success, marketing digital, programação e desenvolvimento.

A feira contará com uma programação de palestras de especialistas em recrutamento e a grande final do hackathon, em que os candidatos, organizados em equipes, apresentarão as soluções desenvolvidas ao longo do mês de maio para um desafio de tecnologia definido pela Digital College.

“Queremos promover a empregabilidade criando um momento instigante para a interação entre empresas e profissionais, tornando o processo de recrutamento mais rico e com base nas habilidades que ficam evidentes ao expor ideias, métodos de solução de desafios práticos e resultados”, destaca a gerente de pessoas da Digital College, Alexandra Bosschart.

O evento começa às 8h, na unidade Aldeota (Avenida Santos Dumont, 1510, 1º andar). Mais informações no link.

