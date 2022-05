Empresa do setor elétrico abre inscrições para programa de startups

A EDP lançou a nova edição do seu programa global de startups para desenvolver soluções inovadoras no setor elétrico. As candidaturas estão abertas até o dia 1 de junho, no site oficial do projeto.

Startups de todo o mundo podem apresentar soluções relacionadas com novas redes elétricas, gestão e operação de redes, interação de mercado, experiência do cliente, gestão de ativos, cidades inteligentes, entre outros.

Após o processo de candidatura e avaliação, as selecionadas vão participar de um bootcamp, durante quatro meses, trabalhando para desenvolver projetos-piloto. As equipes terão ainda acesso a mentores e especialistas.

O programa será dividido em três módulos de aceleração especializados: Redes do Futuro, Energias Renováveis e Soluções para Clientes.