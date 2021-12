É o novo! Lojas Pernambucanas voltam ao Nordeste; Ceará nos planos?

Esta definitivamente não é para os novinhos. Com 114 anos de história, as tradicionais Lojas Pernambucanas, que encerraram as atividades em Fortaleza nos anos 1990, retornaram com força ao Nordeste, executando um plano robusto de abertura de lojas.

Legenda: Edição do Diário de 4 julho de 1991 veiculou matéria sobre fechamento das Pernambucanas no Crato Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Apesar do nome, a marca, fundada em Recife, esteve fora da região Nordeste por anos. Em 2021, no entanto, inaugurou seis lojas na Bahia, duas em Pernambuco e uma em Sergipe. No total, são 468 unidades em todo o País, 56 delas iniciando as operações neste ano, com a geração de 1.400 empregos.

Questionada pela Coluna sobre um eventual retorno ao Ceará, a empresa, que vende artigos de moda, beleza e eletrônicos, afirma que ainda não tem informações.

Legenda: Publicidade das Pernambucanas veiculada no Diário do Nordeste Foto: Fac-símile/Diário do Nordeste

Mesmo longe do Estado há décadas, as Pernambucanas ainda guardam um cantinho na memória de quem alcançou aqueles tempos. Que fique claro, não é o caso deste colunista.

Conforme matérias do arquivo do Diário do Nordeste, a empresa enfrentou severa crise no início dos anos 1990, assim como outras concorrentes do varejo fortalezense, e fechou várias lojas em 1991. O período de hiperinflação e deterioração da economia foi o principal causador da quebradeira.

Legenda: Lojas Pernambucanas voltam ao Nordeste em novo plano de expansão Foto: Divulgação

O encerramento definitivo das atividades da Pernambucanas no Ceará ocorreu no fim daquela década, mesmo período em que fecharam as portas a Samasa, Armazém Vitória, Vital e Belém, entre outras antigas varejistas.

Em Fortaleza, a rede varejista foi contemporânea de empresas que marcaram época, como a Paraíso, o Jumbo, Romcy, Mesbla e tantas outras.

O saudoso jornalista Neno Cavalcante, a quem dedico esta matéria, diria: É o novo!