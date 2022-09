Curso gratuito tem 660 vagas abertas para formar bartenders no Ceará

O Instituto Diageo está com inscrições abertas e gratuitas para o programa social totalmente gratuito Learning for Life, que profissionaliza pessoas acima de 18 anos, em situação de vulnerabilidade social, para atuarem no setor de bares, restaurantes e hospitalidade.

As formações são para bartender, excelência em atendimento e formação dupla nestes cursos. Para quem reside no Ceará, são 20 vagas para aulas híbridas (online e presenciais em Fortaleza), além de 640 vagas em turmas 100% online ofertadas para o Brasil.

Pessoas interessadas podem se inscrever, até 29 de setembro, por meio de formulário que está no link da bio do perfil do Instagram @learningforlife_br

A capacitação é destinada a maiores de 18 anos em situação de vulnerabilidade, desempregados ou com renda em carteira assinada de até R$ 1.800. Além disso, é preciso ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio e ter acesso à internet para participar das aulas online.

O curso tem previsão de início em outubro e duração de um mês e duas semanas. As pessoas formadas recebem certificado e se tornam aptas a atuar no mercado de trabalho. A modalidade com aulas híbridas também é oferecida nas cidades de São Paulo (54 vagas) e Rio de Janeiro (36 vagas).

