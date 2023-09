Com imóveis a partir de R$ 180 mil em Fortaleza, MRV acelera vendas

Este conteúdo é apoiado por:

Impulsionada pela reformulação do Minha Casa Minha Vida (MCMV), a MRV encerrará o ano de 2023 com duas mil unidades habitacionais lançadas em Fortaleza e um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 657 milhões. Ao longo de todo o ano passado, a empresa vendeu 700 propriedades, número já superado em 2023. Faltando quatro meses para o fim do ano, foram comercializadas 800 unidades. A meta é atingir 1.200.

O carro-chefe da construtora na capital cearense é o imóvel de entrada, cujo preço parte de R$ 180 mil. Neste ano, a empresa vendeu, no intervalo de apenas três meses, as 200 unidades disponíveis em um empreendimento no Bom Jardim (um dos sete lançamentos do ano), um ritmo acima da média, segundo Patrícia Pessoa, Gestora Executiva de Desenvolvimento Imobiliário da MRV no Nordeste.

"Esse público compra a parcela. Ele não compra o preço do apartamento. Ele se ajusta, pede ajuda ao pai, a mãe, aos tios" para conseguir bancar o compromisso mensal, diz a executiva.

As prestações do financiamento são baixas e, dependendo do imóvel, ficam em torno de R$ 400, o que faz com que a compra concorra até mesmo com a de eletrodomésticos, cujas parcelas são de faixas próximas. O perfil dos compradores é formado por jovens de até 35 anos em busca da primeira casa própria.

Bairro Cocó

Mas o mix também inclui ativos de maior valor. A construtora pôs no mercado, nas últimas semanas, o primeiro empreendimento no Bairro Cocó, nas proximidades da Av. Padre Antônio Tomás, de um total de seis a serem erguidos na área, todos com imóveis enquadrados no programa do Governo Federal.

Com preço de partida de R$ 219 mil, o projeto, que contempla duas torres e mais de 270 apartamentos, tem vista para o mar e para o Parque do Cocó. O Valor Geral de Vendas é de R$ 76 milhões.

Conforme Patrícia, a praça de Fortaleza representa 20% do mercado da MRV no Nordeste. A cidade concentra as atenções da companhia mineira no Ceará, sobretudo por conta da legislação municipal que, diz a executiva, é favorável e flexível para a construção civil. O tempo de entrega médio dos imóveis da MRV é de 24 meses.

Pela relevância estratégica do mercado fortalezense, a MRV possui um hub de formas na Capital, localizado no Passaré, de onde saem os moldes para as construções de todo o Nordeste. É também deste centro de distribuição que partem os kits hidráulicos e elétricos para as casas e apartamentos construídos.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil