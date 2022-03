Centro Fashion fará bazar com descontos de até 70% em roupas

Os boxes e lojas do Centro Fashion Fortaleza vão oferecer descontos de até 70% nas mercadorias, entre os dias 2 e 9 de abril.

O bazar incluirá produtos como roupas femininas, masculinas, infantis, moda praia, calçados e outros, de acordo com o empreendimento. O tamanho dos descontos varia conforme a política de vendas de cada box/loja.

“O tradicional bazar do Centro Fashion já está consolidado em Fortaleza e é muito aguardado por compradores em geral e pelos nossos lojistas. Esse é o momento de comprar roupas que já possuem preços competitivos com valores ainda mais baratos. Nossos lojistas zeram seus estoques para o lançamento de coleções novas”, diz André Vajas, superintendente do centro comercial.

Funcionamento

Os horários do bazar seguirão o funcionamento normal do Centro Fashion, das 9h às 19h.

Durante a liquidação, as portas estarão excepcionalmente abertas no dia 3 de abril (domingo), das 9h às 16h; e no dia 4 (segunda-feira), das 9h às 19h.