Caixa renegocia dívidas com desconto de até 90% em Fortaleza nesta semana

A Caixa inicia nesta terça-feira (14), em Fortaleza, uma ação especial para renegociar dívidas, oferecendo até 90% de desconto aos clientes.

Trata-se do Caminhão da Caixa, que fica no estacionamento do Shopping Rio Mar Fortaleza de hoje até sexta-feira (17), sempre das 10h às 16h.

Conforme o banco, as condições especiais, válidas para pessoas físicas e empresas, variam conforme o perfil do crédito contratado e o tempo de atraso.

Haverá também negociação para quem possui dívidas em financiamentos da casa própria.

"Os créditos habitacionais também contam com alternativas especiais para negociação, com possibilidade de adesão às condições de incorporação do atraso ao saldo devedor, conforme perfil do contrato e do cliente", informa a Caixa.

Os valores negociados são incorporados ao saldo devedor do contrato e diluídos no prazo remanescente.

Serviço

Caminhão da Adimplência da Caixa em Fortaleza

Data: De 14 a 17 de junho (de segunda a sexta. Exceto quinta-feira, dia 16, feriado de Corpus Christi)

Horário: das 10h às 16h

Local: Shopping Rio Mar Fortaleza/Estacionamento - Rua desembargador Lauro Nogueira, 1500