BNB anuncia mudanças em duas diretorias; veja nomes

O Banco do Nordeste anunciou duas mudanças na composição de sua Diretoria. Foram nomeados João Monteiro da Franca Neto, para a Diretoria de Controle e Risco, e José Aldemir Freire, para a Diretoria de Planejamento do Banco do Nordeste.

A expectativa é que outros nomes sejam anunciados nas próximas semanas. Estes cargos, como noticiou o colunista Inácio Aguiar, são alvo de disputa política, pelos elevados salários e pela influência de que tais postos dispõem.

Nova composição da diretoria executiva

Paulo Câmara - Diretor Presidente;

Anderson Possa - Diretor de Negócios;

Haroldo Maia Júnior - Diretor de Administração;

João Monteiro da França Neto - Diretor de Controle e Riscos

José Aldemir Freire - Diretor de Planejamento

Luiz Abel Amorim de Andrade - Diretor Financeiro e de Créditos;

Tiago Alves Nogueira - Diretor de Ativos de Terceiros.

Na semana passada, já haviam sido feitas mudanças em duas superintendências e no gabinete do presidente.