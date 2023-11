Banco do Nordeste registra R$ 41,6 bilhões em operações de crédito nos primeiros nove meses do ano

O Banco do Nordeste (BNB) registrou um lucro líquido de R$ 601,4 milhões do terceiro trimestre deste ano. No acumulado do ano, o resultado chega a R$ 1,5 bilhão entre janeiro e setembro. O valor é 19% maior que o alcançado no mesmo período de 2022 (R$ 1,3 bilhão).

Já em operações de crédito, a instituição chegou ao R$ 41,6 bilhões nos primeiros nove meses de 2023, um aumento de 16,6% em relação ao volume alcançado até setembro do ano passado.

Segundo o presidente do BNB, Paulo Câmara, o volume de contratações é recorde no acumulado até o terceiro trimestre.

A rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio em setembro de 2023 chegou a 21,5% ao ano, indicando estabilidade em relação ao mesmo período de 2022, mas um resultado melhor que os 20,3% atingidos no final do segundo trimestre.

Apresentação de Resultados

Os resultados financeiros e sociais do terceiro semestre serão apresentados no próximo dia 21 pelo próprio Paulo Câmara, o diretor de Relações com Investidores, Wanger Rocha, e as equipes de relacionamento com investidores e da controladoria do Banco.