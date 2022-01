Agronegócio: Novo presidente da Faec toma posse hoje

Toma posse nesta sexta-feira (7), como presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (Faec), Amílcar Silveira. A entidade, importante para o desenvolvimento do setor no Estado, ficará sob comando do agropecuarista até 2025.

Legenda: Amílcar Silveira assume, hoje, a presidência da Faec Foto: Divulgação

A solenidade será realizada às 18h, na sede da instituição, no bairro Jardim América, em Fortaleza.

Produtor rural de Quixadá, o empresário acumula quase 50 anos de experiência no agronegócio e assume com o desafio de mudar o estilo de gestão da Faec.

“Hoje, cerca de 22% da população cearense vive no campo, mas 66% da pobreza do estado vem da área rural. E há duas formas de desenvolver o campo: assistência técnica e crédito rural”, destaca Amílcar.