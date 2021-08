Vitória simples que valeu milhões

Há muito eu não via o Fortaleza tão à vontade como vi na vitória de ontem sobre o CRB. Parecia até que o anfitrião tinha certeza de uma missão impossível e que o Fortaleza tinha certeza de sua possível missão. Assim as coisas foram acontecendo de forma tão natural que os três pontos vieram sem grandes esforços do Leão. Na fase inicial, alguns momentos de rispidez que resultaram em cartões amarelos para Diogo Torres e Ederson. Duas chances de gol para cada lado e a abertura do placar com Wellington Paulista (Fortaleza, 1 a 0). Na fase final, pouca coisa a acrescentar. O Leão mais burocrático, sem a intensidade que Vojvoda quer. Mas um Leão seguro na administração da vantagem. Notei um poupar de energias, certamente já de olho no Palmeiras sábado próximo. Na reta final, como que só para animar, Tinga mandou uma bola contra o travessão de sua própria equipe e Robson perdeu grande oportunidade para ampliar. No balanço dos dois jogos, o grande destaque foi Wellington Paulista. Dele os três gols nas duas vitórias. Aliás, ontem uma vitória tão simples como fazer baião de dois, mas que rendeu R$ 3.450.000,00. A Copa do Brasil é um maná para quem avança de fase.