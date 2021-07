Um susto na justa virada tricolor

Quando o CRB abriu a contagem aos 41 minutos do primeiro tempo, gol de Nicolas Careca, logo veio à lembrança de todos o que há alguns dias acontecera no Allianz Parque, ou seja, a vitória do CRB sobre o Palmeiras e, posteriormente, na decisão por pênaltis, a eliminação do time paulista. Semelhança houve porque o Fortaleza, tal qual o Palmeiras, estava a dominar as ações. Tinha o controle da partida no percentual de posse de bola. Reginaldo, zagueiro do visitante, quase em cima da linha salvou um gol do Leão. Ederson mandou uma bomba rente ao travessão de Diogo Silva. Enfim, domínio tricolor, senhor das ações. Exatamente aí o CRB fez 1 a 0 e foi para o segundo tempo com a vantagem do placar. Na fase final, inabalável e persistente na vocação de buscar a vitória, o Leão chegou lá. Wellington Paulista entra no lugar de Ederson. Do banco para a vitória, convertendo dois pênaltis em seis minutos. Aliás, pênaltis legítimos, conferidos pelo VAR. Uma virada merecida a favor de quem quis mais, buscou mais. O Leão leva merecida vantagem para o jogo de volta. Bastará um empate para seguir. Antes disso, terá o clássico com o Ceará, domingo, no Castelão. Um desafio de cada vez.

Confuso

A Copa do Brasil, uma espécie de remédio genérico que teve como marca original a Taça Brasil, hoje é uma competição rica na distribuição de dinheiro, mas confusa na proposta, no regulamento e na forma de inclusão dos clubes. Dizem que é a mais democrática competição nacional porque é aberta a todos os estados. Por esse aspecto até pode ser, mas injusta nos primeiros critérios de eliminação.

Caso único

A Copa do Brasil é disputada por 92 clubes. Começou com 80 clubes. Daí o pomposo título de “a mais democrática”. Enganoso título. Na primeira rodada, os times podem ser eliminados numa única partida, caso seja mandante e apenas empate o jogo. Isso é lá critério de disputa. Um dos maiores absurdos da competição. É um caso único no mundo. Inacreditável.

Privilégios

Na terceira fase da Copa do Brasil, ingressaram os privilegiados, ou seja, os clubes que vieram da Libertadores, o campeão da Copa do Nordeste, o campeão da Copa Verde e campeão da Série B 2020. Sim, e outro ou outros, de acordo com os confusos critérios do Art 2º (e seus parágrafos) do Regulamento. Pense num arranjo mal feito.

Restante

Estão na disputa da Copa do Brasil São Paulo, Vasco, Criciúma, Fluminense, Vitória, Grêmio, Fortaleza, CRB, Flamengo, ABC, Athletico-PR, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Santos e Juazeirense. Na próxima rodada ficam apenas oito clubes. A Taça Brasil (de 1959 a 1968), apenas com jogos eliminatórios de ida e volta, era clara e enxuta. A Copa do Brasil é inchada e confusa.