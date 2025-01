Um charmoso PV na vitória do Vozão

Eu sempre trato com muito carinho as coisas do Campeonato Cearense. Tem a memória afetiva. O PV foi o primeiro estádio que eu vi na minha vida. Em 1973, disseram que o PV estava aposentado, pois, com a inauguração do Castelão, a velha praça entraria em desuso. Ledo engano.

Na vitória do Ceará (2 x 1) sobre o Tirol, vi o PV mais vivo e lindo do que nunca. Quando o narrador Antero Neto chamou a imagem do alto, mostrada pelo drone, surgiu um exuberante Estádio Presidente Vargas bonito, charmoso, lotado, como nas décadas passadas.

Gostei do Ceará como primeira apresentação oficial do ano, com destaque para Pedro Henrique e Lucas Mugni. Também gostei do estreante Tirol, máxime pelo empenho do atacante Soares, que, além do gol que marcou, mandou uma bola na trave. Começar a sua jornada logo diante do Ceará foi demais para o Tirol.

É assim o feijão com arroz, o Manjadinho. É da gente. Pertinho de todos nós. Não reprovo quem vibra com a Champions League e com outros babados. Questão de gosto. Tudo bem. Mas só o Campeonato Cearense tem um espaço especial no meu coração.

Reencontro

Foi muito bom rever em ação jogadores como Pio e Siloé. Fazia tempo não os via. Pio, o filósofo das entrevistas, ainda é dono de um dos chutes mais potentes do futebol brasileiro. Siloé e Otacílio Marcos, com as suas experiências, podem contribuir sobremaneira para uma boa campanha do Tirol.

Foto espetacular

O repórter-fotográfico do Diário do Nordeste, Kid Júnior, foi muito feliz ao captar, no momento certo, a cabeçada do zagueiro do Ceará, Ramon Menezes, que resultou no segundo gol do Vozão diante do Tirol. Roman saltou no meio de sete zagueiros e fez o gol. Incrível. Tão incrível quanto a precisão do fotógrafo. A foto também ilustra esta edição da Coluna.

Em Londres

Há dez anos, divulguei na TV Diário uma matéria internacional feita pelo repórter Victor Hannover, direto de Londres. No Estádio do Chelsea, Hannover mostrou uma jornada inesquecível de David Luiz, que jogava no PSG. Com um gol dele, David, e outro de Thiago Silva, o PSG eliminou o Chelsea. David Luiz foi o melhor em campo.

Em Fortaleza

Agora, David Luiz vem defender o Fortaleza. Certamente, o repórter Victor Hannover terá a oportunidade de reencontrar o atleta que foi o encanto de sua matéria internacional, feita em Londres. São as voltas que a vida dá. Não por acaso diz o provérbio popular: até as pedras se encontram.

Arbitragem