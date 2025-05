Técnicos mais valorizados que os jogadores

O mundo mudou mesmo. O futebol virou de cabeça para baixo. As cambalhotas da vida geram mais surpresas que os acrobatas dos grandes circos. Nunca imaginei que veria o que hoje estou vendo no futebol brasileiro. É algo que espanta os torcedores mais antigos.

Em 1958, o futebol brasileiro era vitorioso, não porque tinha no banco o técnico Vicente Feola, mas porque em campo estavam Gilmar, Bellini, Garrincha, Pelé, Didi e Nilton Santos. Em 1962, não porque tinha no banco o técnico Aymoré Moreira, mas porque em campo estavam quase todos os campeões de 1958.

Os jogadores, com versatilidade, competência e talento, ganharam cinco Copas do Mundo para o Brasil. Os técnicos foram importantes, mas nos limites de suas atribuições. Hoje, há treinador que não é Deus, mas pensa que é.

Xenofobia

Longe de mim o preconceito contra jogadores e técnicos estrangeiros. Que venham e vençam. E façam novamente brilhar pelos gramados do mundo a nossa arte diferenciada de jogar futebol. Apenas não via como não vejo a necessidade de trazer treinador de fora. Mas, tudo bem. Vida que segue.

Brasileiros

No Peru

O craque Didi, bicampeão mundial pelo Brasil como jogador, foi o técnico da Seleção Peruana na Copa do Mundo de 1970 no México. Fez um belo trabalho, chegando às quartas de final, quando perdeu para o Brasil por 4 a 2. Na seleção do Peru, atuaram craques como Cubillas e Gallardo.

Na África

O brasileiro Parreira comandou a Seleção da África do Sul na Copa do Mundo de 2010. Parreira havia conquistado o tetra mundial pelo Brasil em 1994 nos Estados Unidos. Antes dele, o também brasileiro Joel Santana foi treinador da África do Sul. Zico foi o treinador do Japão na Copa de 2006.