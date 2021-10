Serão dez jogos decisivos para cima e para baixo

O Fortaleza parte em busca do sonho da Copa Libertadores da América. Agora o objetivo é fechar o bem-aventurado ano de 2021 com a tão sonhada vaga. Tem condições de conquistá-la sim, mas não pode vacilar nestas dez partidas que restam. No caminho tricolor estão, pela ordem, América (fora), Corinthians (fora), São Paulo (aqui), Bragantino (fora), Ceará (aqui), Palmeiras (aqui), Santos (fora), Juventude (aqui), Cuiabá (fora) e Bahia (aqui). Nas atuais condições não há times grandes, médios ou pequenos. Todos devem ser enfrentados com o máximo de cuidado, independentemente das posições que ocupam. Não raro, times da zona baixa se nivelam aos da zona alta, quando a disputa é para não cair. São fatores complicadores que não podem ser esquecidos. Nesta gangorra, pequenos detalhes definem. Tenho chamado atenção até mesmo para o saldo de gols, terceiro critério de desempate adotado pelo regulamento. Então, num gol perdido poderá também ir embora a própria classificação. Fortaleza e Flamengo são os times com o terceiro maior número de vitórias (14). O saldo de gols do Leão ainda é baixo (oito gols). O Flamengo tem saldo de 23 gols. São detalhes que não podem ser esquecidos.

Fantasmas

A luta do Ceará será para se afastar da zona de rebaixamento. Terá dez jogos para abrir distância com relação aos que estão atrás dele, mas colados com pouca diferença na pontuação. Estão no caminho do Ceará: Fluminense (aqui), Cuiabá (aqui), Athletico-PR (fora), Sport (aqui), Fortaleza (aqui), Atlético-GO (fora), Corinthians (aqui), Flamengo (fora), América (aqui) e Palmeiras (fora).

Abaixo de 45 pontos

Há muitos anos a marca de 45 pontos, tida como segura para o time não cair, sequer precisou ser alcançada. Em 2015, o Figueirense escapou com 43 pontos. Em 2016, o Vitória escapou com 45, mas nem precisava, pois com 44 também tinha permanecido, pois o primeiro rebaixado, o Inter, tinha 43 pontos. Em 2017, o Vitória escapou com 43 pontos, mas no saldo de gols.

Margem segura

Realmente, a margem segura está nos 45 pontos. Mas estou mostrando que há muitos anos ninguém precisou de 45 pontos para permanecer na Série A. Em 2018, o Vasco escapou com 43 pontos. Em 2019, o Ceará escapou com 39 pontos. Em 2020, o Fortaleza escapou com 41 pontos, mas no saldo de gols.

Rei do empate