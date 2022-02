Os trapaceiros do futebol no mundo da impunidade

O escândalo que envolve o time do Crato e outros times ainda não revelados tem de ser destrinchado. Apuração dura, severa, rigorosa, em nome da lisura de um esporte que, sem credibilidade, perderá a sua essência. A honestidade nas disputas é que assegura o interesse da coletividade. Quem iria ao estádio ou veria pela televisão um jogo marcado pela venda de resultado? Ninguém. Se não for cortada pela raiz a mazela dessas práticas forjadas nas sombras da mentira, estará a perigo a sobrevivência do próprio futebol. Há alguns anos, a Revista Placar causou espanto ao divulgar suposto crime praticado por dirigentes e jogadores. Antes de a bola rolar, eles já estavam na posse do resultado. A lisura é fator preponderante no esporte. Elemento que o sustenta perante os olhos do mundo. Pela falta de honestidade na prática esportiva, até atletas famosos perderam títulos e medalhas conquistados nas grandes competições internacionais. Parabéns aos que lutam pelo respeito e hombridade no futebol cearense. Os fatos e os autores do escândalo do Crato precisam ser divulgados na íntegra. Quanto a serem condenados, neste país chamado Brasil, só Deus sabe...



Ninguém condenado

Em 1982 a Revista Placar denunciou a existência de um esquema que manipulava resultados de jogos da Série A nacional. O grupo criminoso envolvia jogadores, árbitros, dirigentes e jornalistas. No final de tantas apurações, um árbitro foi afastado. Houve o indiciamento de vinte pessoas. Como aqui é Brasil, nenhuma foi condenada.

Na Itália

Em 1980, na Itália, foi descoberto um esquema de corrupção no futebol. Apostadores aliciavam jogadores, árbitros e dirigentes para fabricar resultados, visando a ganhar muito dinheiro no Totonero, que funcionava à margem da loteria esportiva oficial de lá. O caso envolveu até times grandes como Milan e Lazio, que foram rebaixados para a segunda divisão.







Punição reduzida



No escândalo italiano, estava envolvido o jovem atacante Paolo Rossi, então com 23 anos. Ele foi punido pela Justiça Esportiva Italiana, sendo afastado por dois anos. Antes da Copa da Espanha em 1982, a Federação Italiana, temendo um fracasso da Azzurra, reduziu a pena aplicada ao jogador, permitindo assim a sua participação na Copa, onde ele foi herói e carrasco do Brasil.



Anistiado





Na Copa da Espanha, Paolo Rossi deslumbrou o mundo. Tornou-se artilheiro da competição, liquidou o favorito Brasil e conquistou o título. De volta à Itália, foi recebido como herói. Os gols que ele marcou e a glória conquistada contribuíram para o seu processo de anistia, assinado após a Copa. No caso do Crato, alguém acredita em punição, máxime neste país chamado Brasil?