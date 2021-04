Os melhores do Nordeste no Castelão

Não lembro se já houve jornada assim no Castelão, ou seja, no mesmo dia, com diferença de poucas horas, os melhores times do Nordeste numa única praça esportiva, o Castelão. Se a avaliação for pela campanha, o melhor é o Fortaleza. Depois, Ceará, Bahia e Vitória. Essa é a ordem estabelecida pelos números. Observe aí como houve uma reviravolta, se levada em conta a história de algum tempo atrás. Geralmente, a Bahia vinha em primeiro lugar, depois Pernambuco e, posteriormente, o Estado do Ceará. Os avanços dos times cearenses na correção de suas contas têm trazido segurança e repercutido em campo.

A possibilidade de contratações mais significativas é fruto de gestões que cuidam bem das finanças. Um time endividado carece de reforços por falta de verba para bancar a aquisição de atletas de melhor nível. Isso não quer dizer que haverá hoje dupla passagem cearense à fase final da Copa do Nordeste. As chances de Fortaleza e Ceará são boas, mas repousam nas observações teóricas. Quando a bola rolar, muita coisa inusitada poderá acontecer. Nas disputas entre equipes tradicionais, que formam os grandes clássicos nordestinos, a imprevisibilidade predomina.

Equilíbrio

Fortaleza e Bahia estão no mesmo patamar de prestígio, mas os números do Fortaleza são bem melhores. O Leão fez 17 pontos. O Bahia fez 13. O Fortaleza tem cinco vitórias. O Bahia tem quatro vitórias. O Fortaleza sofreu uma derrota. O Bahia sofreu três derrotas. O Fortaleza, no cômputo geral, foi bem melhor.

Ataques

No tocante aos gols marcados, o time do Bahia tem melhor aproveitamento: assinalou 16. O Fortaleza assinalou nove. Portanto, o Bahia tem sete gols a mais. Traduzindo: o ataque do visitante é mais positivo. Requer da defesa do Fortaleza maior atenção. Se bem que no jogo anterior entre os dois, o ataque do Bahia esteve mal.

Nítida

O Ceará tem melhor qualidade que o Vitória. É mais nítida a superioridade alvinegra. O Vozão tem 16 pontos; o Vitória, 13. O Ceará tem quatro vitórias; o Vitória, três. O Ceará está invicto. O Vitória tem uma derrota. O Vozão marcou 14 gols; o Vitória, 10. O Ceará tem mostrado mais consistência. É o favorito.

Conclusão

Numa competição assim, se a decisão fosse na base dos pontos corridos, o time melhor preparado teria maiores chances de classificação. Como, porém, a definição terá de ser resolvida numa única partida ou nos pênaltis, o time teoricamente inferior vê ampliadas as suas possibilidades de classificação.