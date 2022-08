Os desafios do Ceará diante do São Paulo amanhã

O Ceará tem condições de ganhar do São Paulo. Entretanto, terá de jogar muito mais e melhor do que jogou no Morumbi, na derrota (1 x 0) para o próprio São Paulo, e no Engenhão, quando do empate (1 x 1) com o Botafogo. Praticamente não há diferença técnica entre os contendores. Estão próximos em tudo. Na estatística, só um ponto separa os dois na Série A nacional. O São Paulo tem 26 pontos (11º) e o Ceará tem 25 pontos (14º). Ambos têm o mesmo número de vitórias (5). O São Paulo tem um gol de saldo. O Ceará não tem saldo de gols: marcou 22 gols; sofreu 22 gols.

Na Copa Sul-Americana a vantagem do São Paulo é jogar pelo empate amanhã no Castelão. Pronto. O jogo certamente será decidido no detalhe. Há apenas que verificar o modelo de disputa, ou seja, a fase mata-mata, onde tudo terá de ser decidido em duas partidas. No caso presente, numa única partida, ou seja, a que falta. Em situações assim, os riscos têm de ser assumidos. O Ceará, por exemplo, terá de buscar o resultado. Portanto, será normal avançar as linhas, sofrendo o risco de contra-ataques. O São Paulo tem dois atacantes velozes: Luciano e Calleri. E ainda tem no banco o goleador Nikão. É aí que reside o perigo.

O clássico

Com a vitória do Fortaleza sobre o Internacional, o clássico-rei, no próximo domingo, ganhou contornos especiais. Cresceu em importância para ambos, mas muito mais para o Fortaleza porque em caso de vitória poderá deixar a terrível zona de rebaixamento. Ao Ceará, a vitória o afastará e dará boa margem de distância da própria zona baixa. Vai ser uma loucura.

Dificuldades

O Fortaleza, para sair da zona já na próxima rodada, terá de ganhar do Ceará e torcer por tropeço do concorrente. Portanto, o alvinegro passou a ser um sério empecilho à pretensão tricolor. Nos dois jogos recentes pela Copa do Brasil, uma vitória para cada lado. A classificação do Leão foi no saldo de gols. Tudo muito apertado, muito difícil.

Ato impensado

É compreensível o jogador ficar de fora do clássico-rei por motivo de contusão ou por ter levado cartões em virtude de jogadas providenciais, onde teve de cometer faltas ríspidas necessárias. Agora, ficar fora porque ofendeu o árbitro com palavras indevidas, aí não. É o caso de Romarinho. Prejudicou o time no próprio jogo com o Inter e prejudicará pela sua ausência no clássico-rei.

Vida que segue

Lamentável a participação cearense na Série C nacional. O Ferroviário já foi rebaixado para a Série D em 2023. O Floresta e o Atlético definirão suas situações na próxima rodada. O Atlético (17º) está na zona e o Floresta (16º) é o primeiro fora da zona. O Atlético enfrenta o Confiança no Batistão e o Floresta enfrenta o Paysandu (vice-líder) em Belém. Feia a coisa.

