Obrigatória sequência de vitórias

Hoje o Fortaleza enfrenta o Bragantino no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. É um jogo da mais alta importância, haja vista a necessidade de uma série de seguidas vitórias do Leão. Sem uma sequência assim, será muito difícil o Fortaleza sair da zona de rebaixamento em que se encontra. O Bragantino, em casa, teve alguns resultados insatisfatórios: empatou com o São Paulo (1 x 1) e com o Atlético-MG (1 x 1). Perdeu para o Corinthians (0 x 1), Internacional (0 x 2) e Botafogo (0 x 1). Em compensação, obteve vitórias importantes. Ganhou do Atlético-GO (4 x 0), do Flamengo (1 x 0), do Coritiba (4 x 2) e do Avaí (4 x 0). Observem que as vitórias em casa, exceto a sobre o Flamengo que foi pelo placar mínimo, todas foram com a marcação de quatro gols. Foram 13 gols em quatro jogos. Isso serve de alerta à defesa do Fortaleza. É bom lembrar que o Bragantino, quando enfrentou o Ceará no Castelão, venceu (0 x 1). E, na rodada passada, goleou o América-MG (0 x 3) em pleno Estádio Independência em Belo Horizonte. Portanto, há previsão de muitas dificuldades para o Fortaleza. Mas, como ficou posto, vários visitantes se deram bem em Bragança Paulista. O Leão pode, sim, ser mais um vitorioso.

Necessidade

Na vitória sobre o Atlético-GO em Goiânia, o Fortaleza não jogou bem. O Atlético foi melhor. Para encaixar a série de vitórias de que necessita, o Leão terá de produzir mais e melhor. É claro que, às vezes, a vitória vem sem o time jogar bem. Entretanto, isso deve ser olhado como exceção. O normal mesmo é a vitória de quem atua melhor. É isso que o Fortaleza terá de buscar.

Seis pontos

O Fortaleza tem 14 pontos. O primeiro time fora da zona é o Coritiba que tem 19 pontos. Portanto, o Fortaleza precisa de seis pontos para ultrapassar o Coritiba. Com 20 pontos não dependerá do número de vitórias, segundo critério de classificação. É bom observar que o Leão dependerá também da não pontuação dos concorrentes.

Série A

Pelo andar da carruagem, Cruzeiro, Vasco e Grêmio, três grandes do futebol brasileiro, estarão de volta à Série A em 2023. O Bahia (3º) também vai garantindo a ascensão. Por enquanto, Pernambuco está fora da zona de classificação. Isso implica numa suposta permanência do Sport na Série B em 2023. Mas o Sport (5º) tem ainda amplas condições de reagir. A conferir.

Incrível

O Santa Cruz de Recife, que já brilhou na Série A nacional, está na Série D. O Náutico, 18º da Série B atual, pode cair para a Série C em 2023. O Sport ainda pode voltar para a Série A, mas no momento está fora do G-4. É o quinto. Tem chances. O Bahia está no G-4 da Série B. O Vitória está na Série C, mas, no momento, fora da zona de classificação. Grandes times do Nordeste despencaram demais.

