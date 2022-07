O oxigênio especial usado pelo Ceará em La Paz

Voar alto. Voar bonito. O Ceará parece ter aprendido com o Condor dos Andes a arte de viver a 5.000 metros de altitude. Ar rarefeito. Pouco oxigênio. O Ceará mostrou-se tranquilo, quando a adversidade lhe bateu à porta. Até parece ter feito curso de sobrevivência para aquele tipo de situação. E assim conseguiu o que, até hoje, poucos times brasileiros conseguiram: ganhar o jogo na altitude de La Paz. No segundo tempo, veio a maior surpresa. Imaginei que o Ceará seria atropelado pelo ritmo veloz dos nativos. Ledo engano. Não sei como, naquele estádio situado a 3.637 acima do nível do mar, o alvinegro fez valer um oxigênio especial, diferente, não armazenado em cilindros comuns, mas nos cilindros da alma e do coração. Fontes inesgotáveis, que supriram, pela bravura e determinação, o que a natureza da altitude lhe negara. Uma energia que só os grandes times conservam. Daí a histórica virada. Os bolivianos, certamente perplexos, viram seus planos e estratégias desabarem das alturas. Eles quiseram a velocidade; o Ceará, a inteligência. Eles apostaram no cansaço; o Ceará, na qualidade. No final, a comemoração de quem, saindo da planície, voou em La Paz como um autêntico Condor dos Andes.

O escritor

Hoje, às 19 horas, no Cantinho do Frango, o comentarista Wilton Bezerra lançará o livro de sua autoria, “Wilton Bezerra - Crônicas e Causos”. Uma coletânea elaborada com muito capricho. Wilton sempre foi um contador de causos. Houve uma época em que, aos domingos pela manhã, ele dominava a audiência na Rádio Verdes Mares, narrando episódios mirabolantes. Parabéns.

Na Itália

Na Copa da Itália, em 1990, Wilton entrou no ônibus da imprensa. O ônibus lotado com cronistas de todo o Brasil. Um ambiente fechado. Aí o Wilton, falando bem alto, quebrou a sisudez. Contou que um menino perguntou: Papai, é verdade que foguete somente sobe com fogo no rabo? O pai respondeu: Meu filho, com fogo no rabo subo eu, sobe você, sobe sua mãe, sobe todo mundo.

Camaradagem

Ele descontraiu o ambiente no ônibus. Contou vários episódios. Virou uma viagem agradável entre o Estádio delle Alpi e o hotel em Turim. No ônibus, o que era um ambiente fechado virou um ambiente de camaradagem e de papos leves entre cronistas que não se conheciam. Wilton tem um jeito todo especial de contar as coisas. Sucesso, companheiro. Parabéns.

Profissional

Thiago Galhardo é um profissional de qualidade. Teve uma bela passagem pelo Ceará. Eu acompanhei sua trajetória no Vasco, onde também brilhou. Sua boa fase no Internacional o levou a uma convocação para a Seleção Brasileira. Será muito útil ao Fortaleza na tentativa de retomada na Série A nacional. Ter sido ídolo no Ceará não o impede de brilhar no Leão. Uma coisa nada tem a ver com a outra.

Ídolos