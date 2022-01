O nosso jeito de fazer futebol

A bola volta a rolar. Finalmente a matéria-prima que serve de base para observações concretas sobre a produção das equipes. Gosto do Campeonato Cearense. Venho de uma época em que era o único certame existente. A abertura era precedida de um “Torneio Início”, onde, após um desfile no PV, os times se enfrentavam em jogos eliminatórios de meia hora. Se houvesse empate, a decisão ia para os pênaltis. Como diria o locutor José Limaverde: “Coisas que o tempo levou”.

Na década de 1950, José Limaverde comandava na Ceará Rádio Clube um programa sob esse título. Não havia transmissões pela televisão. Aliás, nem televisão havia no Estado do Ceará. O primeiro campeonato que acompanhei foi o de 1957. O Ceará foi campeão. O PV ainda acanhado, mas uma festa. Os campeonatos do Rio de Janeiro e de São Paulo eram também acompanhados pelo rádio. E pronto. Era o que havia de mais avançado. Europa era coisa para gente abastada.

Assim, meu carinho especial pelo campeonato da gente. Não tem a grandeza dos certames concorrentes nem a grana alta dos campeonatos europeus, mas é nosso. Feito com o nobre sentimento de querer fazer bem e bonito. Feito com sacrifício. Feito com amor. Para mim, isso basta.

Louvação

É público e notório o momento de crise financeira por que passam todos os segmentos. O futebol, com as exceções de praxe, também enfrenta suas agruras. Assim, só mesmo muita força de vontade e amor à causa dos participantes. Louvo, pois, as direções de Caucaia, Pacajus, Iguatu, Ferroviário, Maracanã, Atlético-CE, Icasa e Crato pelo empenho para colocar em ordem e em campo suas equipes.

Avaliação

Não há como analisar as possibilidades dos times que disputarão a primeira fase do Campeonato Cearense. Somente no transcorrer das jornadas será possível identificar se algum dos concorrentes terá condições de surpreender. O Ferroviário, mais pela história e tradição, é admitido como favorito neste primeiro momento.

Importância

Embora esta primeira fase do Campeonato Cearense não conte com a participação do Fortaleza e do Ceará, ela tem importância especial porque garante ao vencedor uma vaga na Copa do Brasil. Esta, apesar dos esdrúxulos critérios das primeiras fases, garante remuneração significativa, pois as cotas são bem elevadas.

Jogos marcados

Dado interessante. Nesta primeira fase, os times que chegarem respectivamente em terceiro e quarto lugares já conhecem desde já seus adversários nas quartas de final. O terceiro colocado enfrentará o Fortaleza. O quarto colocado enfrentará o Ceará. Já o primeiro e o segundo colocados desta primeira fase passarão direto para as semifinais. Vamos lá.