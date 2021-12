O internacional futebol cearense

Os avanços de Fortaleza e Ceará estão acontecendo de forma gradual e segura no cenário nacional e internacional. Primeiramente, aconteceu na Série A. Havia o registro de passagens efêmeras pela elite. Agora a presença se faz consistente. Desde 2018 o Ceará está na primeira divisão do Brasil.

Portanto, vai para o quinto ano consecutivo. O Fortaleza disputa a Série A desde 2019. Vai para o quarto ano seguido. Acabou o bate-volta que tanto incomodava. Subia numa temporada e na seguinte estava de volta. Quando muito segurava dois anos. Outros sinais de mudança são as participações em Copas internacionais.

O Fortaleza, em 2020, disputou a Sul-Americana. Encarou o Independiente da Argentina. Perdeu lá (1 x 0). Ganhou aqui (2 x 1). Mas o critério de gol fora de casa eliminou o Leão. Já agora o Fortaleza vai para a maior disputa das Américas, num feito notável.

O Ceará, pelo segundo ano consecutivo, assegurou sua presença na Sul-Americana. No ano passado, não foi bem. Agora, com a experiência adquirida, certamente terá melhores possibilidades de sucesso. Observem, pois, como mudou para melhor o futebol cearense. Disputa internacional era, há algum tempo, pura utopia. Hoje, é uma constante realidade.

Responsabilidade

Na medida em que os nossos clubes vão alcançando metas mais ousadas, são chamados também a montarem equipes à altura das novas exigências. Fazer bonita campanha é a meta. O Fortaleza, que vai encarar um desafio maior, certamente terá de reforçar o elenco na proporção necessária. Isso exigirá investimento calculado.

Experiência

O Ceará também terá de buscar reforços para a sua segunda participação seguida na Copa Sul-Americana. No ano passado, no início da competição, o time deu indicativos de que poderia sem problemas passar da fase classificatória. Depois, nas altitudes bolivianas, acabou despencando no jogo de definição. Agora terá de avaliar melhor os desafios.

Seleção

Há muito tempo defendo a convocação de Fernando Sobral para a Seleção Brasileira. Já fui criticado por isso. Mas, a rigor, não vejo ninguém na Canarinho com o poder de desarme e a excelente condição física que Fernando tem. Quero acreditar que o técnico Tite desconhece o perfil desse atleta. Se jogasse em times do Rio ou São Paulo, já teria sido convocado.

Exemplo

O atacante Osvaldo, no auge da carreira no Fortaleza e no Ceará, jamais foi convocado para a Seleção Brasileira. No instante em que passou a atuar no São Paulo, logo foi visto e convocado pelo então treinador da Canarinho, Luiz Felipe Scolari. Aqui, ele jogava o mesmo futebol que apresentava no São Paulo. Mas era do Fortaleza ou do Ceará. Logo...